Gira per strada armato di coltello e in stato confusionale, bloccato

La scorsa settimana un uomo alterato, confuso, che brandiva un bastone in mano è stato fermato in piazza Diaz, a pochi passi dal palazzo municipale di Lecco. Questa mattina un altro inquietante episodio questa volta a Osnago, dove gli agenti della polizia municipale hanno fermato un uomo, anche in questo caso alterato, che girava per strada armato di coltello.

Gira per strada armato di coltello e in stato confusionale, fermato

E' successo intorno alle 7.30 di stamattina, lunedì 1 agosto 2022.

L'allarme è scattato in via Roma: diverse le persone che hanno notato l'uomo, un 31enne mentre dava in escandescenze. In mano aveva una lama. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la preoccupazione per il comportamento dell'uomo, tanto per le sue sorti quando per quelle dei passanti è stata tanta. Quindi è partita la richiesta di aiuto a sanitari e forze dell'ordine.

L'intervento delle forze dell'ordine

Allertati i Carabinieri e gli agenti del comando di Polizia municipale che sono intervenuti sul posto. Sono stati proprio i vigili a riuscire a calmare il 31enne.

Il trasporto in ospedale

Nel frattempo a Osnago è stato richiesto anche l'intervento dei sanitari. La centrale operativa di di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto una ambulanza con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate .

Questi ultimi hanno preso in carico il 31enne per poi trasportarlo, in codice giallo, in ospedale.