Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni rimasto coinvolto, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, in un gravissimo scontro frontale con un’auto in via Caduti della Libertà a Verderio. L’uomo era stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’incidente, prima di essere trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le ferite riportate nell’impatto, estremamente violento, si sono rivelate troppo gravi: il centauro, residente a Madone nell’Isola Bergamasca, non ce l’ha fatta e è deceduto durante la notte. Sul posto, stando alle informazioni raccolte, i primi soccorsi erano stati prestati da un giovane formato in corsi di rianimazione, seguito da un’infermiera fuori servizio accorsa dalla palestra vicina. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, segno della gravità della situazione.

Frontale a Verderio: nella notte è morto il motociclista

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.10, quando una motocicletta e un’auto, una DR di colore azzurro, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato così violento da far prendere fuoco immediatamente alla moto sull’asfalto. Numerosi cittadini sono accorsi, attratti sia dal forte boato dello scontro sia dalla colonna di fumo nero che si è sollevata rapidamente.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli viaggiavano in direzioni opposte: l’auto proveniva da Paderno ed era pronta a svoltare in via Zamparelli, mentre la moto proveniva da Verderio (ex inferiore) quando è avvenuto il frontale.

I soccorsi sono stati immediati: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze e un’automedica, mentre da Milano è decollato l’elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme della moto.

Le condizioni del centauro, fin dall’inizio, erano disperate: dopo i tentativi di rianimazione sul luogo dell’incidente, il 54enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del San Gerardo di Monza, dove purtroppo è deceduto durante la notte.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio della Polizia locale intercomunale di Robbiate, Paderno e Verderio, anche se alcuni testimoni riferiscono che l’incidente potrebbe essere stato provocato da una mancata precedenza.