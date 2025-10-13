Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, i sanitari del 118 hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso.

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, a Verderio, dove un grave incidente stradale si è verificato in via Caduti della Libertà. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento gravissimo del centauro.

Verderio: frontale tra auto e moto, motociclista in codice rosso

Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 16.10. La collisione ha coinvolto una motocicletta e una vettura Dr di colore azzurro, che si sono urtate frontalmente con estrema violenza. A seguito dell’urto, la moto ha preso immediatamente fuoco sull’asfalto. Molti residenti, allarmati dal forte boato e dalla densa colonna di fumo nero, sono accorsi in strada.

Dalle prime ricostruzioni, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte: l’auto proveniva da Paderno ed era in procinto di svoltare in via Zamparelli, mentre la moto arrivava da Verderio (ex Inferiore), quando è avvenuto lo scontro.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati. La centrale operativa di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso, oltre all’elisoccorso decollato da Milano. Per le operazioni di spegnimento delle fiamme è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco.

Le condizioni del motociclista, un cinquantenne, sono apparse da subito critiche. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, i sanitari del 118 hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi. Secondo alcune testimonianze, all’origine del violento impatto potrebbe esserci stata una mancata precedenza.