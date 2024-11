Un dramma i cui contorni restano al vaglio degli investigatori quello avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 18 novembre 2024, in uno stabile di via a Cassina Valsassina. Una vicenda dolorosa che ha sconvolto la Valle, attonita per la morte di Margherita Colombo, 73 anni, trovata esanime vicino al figlio Corrado Paroli, che di anni ne ha 48, e che ora è ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni.

Dramma a Cassina: giovedì l'autopsia di Margherita Colombo. Il figlio Corrado Paroli in Rianimazione

Una famiglia conosciuta quella di Paroli, già genero dell'ex consigliere regionale Stefano Galli, leghista della prima ora e volto storico del Carroccio della provincia di Lecco, morto nell'ottobre del 2021 a 63 anni.

Galli travolto, insieme a un nutrito gruppo di politici, dallo scandalo "Rimborsopoli" sulle spese pazze a Palazzo Lombardia si era ritirato dalla scena politica.

Galli venne accusato di peculato e truffa. Secondo gli inquirenti aveva pagato con soldi pubblici il matrimonio della figlia Verdiana proprio con Corrado Paroli e aveva fatto assumere dal Pirellone il genero, già dipendente della Norda, che ora lotta per la vita, con uno stipendio di 196mila euro lordi per 19 mesi di lavoro. Paroli era stato beneficiario di un contratto per una maxi consulenza da parte del genero che in teoria serviva per la "valutazione dell'attività legislativa attinente i rapporti tra Regioni ed enti locali con particolare attenzione alla provincia di Lecco a supporto dell'attività del consigliere Galli".

Quel matrimonio con Verdiana Galli, tanto finito nella bufera, poi era entrato in crisi. Ma ieri Corrado Paroli proprio alla ex moglie avrebbe lasciato un biglietto inquietante che ha spinto la donna a presentarsi nella casa della ex suocera e a fare la terribile scoperta: la donna morta e il suo ex marito in fin di vita.

Fondamentale per chiarire una quadro a tinte fosche sarà, come detto, l'esame autoptico disposto dalla Procura di Lecco, che verrà eseguito il 21 novembre.