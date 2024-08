Ricerche in corso nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto 2024, per un presunto disperso nell'Adda. Ingente la mobilitazione degli uomini e dei mezzi impegnati nelle operazioni: i soccorritori stanno monitorando il fiume facendo base a Brivio. In volo anche l'elicottero che ha sorvolato l'Adda anche fino a Olginate.

Disperso nell'Adda: ricerche in corso

Il fulcro delle ricerche come detto è la zona del ponte di Brivio. In paese sono intervenuti i Vigili del fuoco che sono in posto con la squadra fluviale e i sommozzatori. In azione anche la squadra dell'elinucleo a bordo dell'elicottero Drago.

Stando a quanto è stato possibile apprendere, la segnalazione di una persona scomparsa, che si sarebbe allontanata volontariamente da casa, sarebbe giunta già nella tarda serata di ieri, lunedì 5 agosto 2024.

Nella mattinata di oggi le ricerche sono riprese a spron battuto e si sono concentrate nel tratto di fiume immediatamente nelle vicinanze del ponte ma, allo stesso tempo, l'elicottero sta passando al setaccio anche le zone più a monte, spingendosi fino a Olginate e Valgreghentino e più a valle.