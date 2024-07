Brivio: cade sulla cancellata, muore Ermanno Galbusera

Tragico infortunio questa mattina, mercoledì 17 luglio 2024, a Beverate di Brivio. Come riportano i colleghi di Prima Merate, un uomo è morto in via Campanile.

Tragico infortunio a Beverate

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l'uomo, Ermanno Galbusera, 82 anni, sia rimasto vittima di un infortunio avvenuto in un giardino privato attorno alle 10.30. Sembra che la vittima stesse effettuando dei lavori in piedi su una scala e che, cadendo, sia rimasto infilzato su una cancellata.

Sul posto sono giunte l'automedica e l'autoambulanza, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco.

La notizia della scomparsa di Ermanno Galbusera ha sconvolto l'intera comunità briviese, ma non solo. L'uomo infatti era molto conosciuto in paese per il suo impegno passato in politica e nel volontariato. A lui, un pensiero, è stato rivolto dal sindaco Federico Airoldi.

"La scomparsa di Ermanno Galbusera ha fatto scendere sulla nostra comunità una sensazione di sconforto e di dolore per le tragiche circostanze con cui è avvenuta - afferma Airoldi - Ci ha lasciato una persona appassionata di politica che ha saputo interpretare il suo ruolo di consigliere comunale nel senso migliore del termine, sempre disponibile e propositivo nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Lo ricordiamo con gratitudine per il suo straordinario contributo alla nostra comunità e per il suo impegno sociale. Siamo vicini ai suoi famigliari".