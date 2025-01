Uova ritirate per il rischio salmonella: nello specifico, si tratta di alcuni lotti prodotti nell'azienda Formenti di Beverate di Brivio.

Come riporta Prima Merate, la decisione del ritiro di alcuni lotti è stata decisa dal Ministero della Salute per il rischio di salmonella riscontrato nell'allevamento. Nello specifico, si tratta di uova prodotte dall'8 al 21 gennaio 2025, inserite, nel lotto "Centro imballaggio IT097001".

"Non consumare le uova con la scadenza indicata e restituirle al punto vendita d’acquisto - spiega Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, rilanciando le istruzioni del Ministero della Salute - La salmonella, conosciuta in precedenza come Salmonella cholaeresuis, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello che appartiene al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono causati da cibo infettato da Salmonella enterica, che spesso infetta bovini e pollame, insieme ad alcuni animali domestici, tra cui i gatti e i criceti, che si sono dimostrati portatori di tale infezione nei confronti degli uomini".

Il rischio di contagio, con la cottura, si riduce drasticamente, ma il rischio esiste in ogni caso. "La refrigerazione e il congelamento non uccidono completamente i batteri ma sostanzialmente ne rallentano o ne alterano la crescita - prosegue D'Agata - La pastorizzazione (riscaldamento a una specifica temperatura) e l'irradiamento, sono tecniche utilizzate dalle ditte di prodotti alimentari per eliminare il batterio dai cibi che contengono come ingrediente uova fresche come nel caso dei gelati. I cibi preparati in casa con uova fresche come la maionese, alcune torte e i biscotti possono portare e diffondere il batterio della Salmonella se non vengono correttamente cotti".