Covid a scuola: in provincia di Lecco oltre 120 classi in quarantena in due settimane. Un numero che sta salendo inesorabilmente giorno dopo giorno. Basti pensare che, secondo i dati di Ats Brianza le classi con alunni in isolamento domiciliare sabato 24 ottobre 2020 erano 115 e ieri erano già salite oltre quota 120. Dopo il caso emblematico del Viganò di Merate, la prima scuola a chiudere per Covid ben prima che giungesse l’ordinanza di Fontana a imporre a tutti gli istituti superiori la didattica a distanza, nei vari paesi della nostra provincia si registrano quotidianamente classi in quarantena.

LEGGI ANCHE Emergenza Covid nel Lecchese: “Riducete al minimo gli spostamenti”

Covid a scuola: in provincia di Lecco oltre 120 classi in quarantena, nuovi provvedimenti partiti ieri

Diversi i provvedimenti di ieri, lunedì 26 ottobre. Tra questi quello preso ad esempio alla scuola primaria Diaz di Oggiono dove la positività al tampone di un docente ha reso necessaria la messa in isolamento domiciliare di due classi terze. Il Coronavirus è entrato anche alla secondaria di La Valletta Brianza, dove è giunta la conferma della positività al Covid di uno studente. Sempre da ieri sono state messe in quarantena due classi della Primaria Santo Stefano del Comprensivo Lecco 1 del capoluogo .

Gli ultimi casi

A Barzio è stato necessario chiudere in via cautelativa la didattica nella sezione nido della scuola materna Sant’Alessandro per la positività di una maestra. E’ di sabato 24 ottobre 2020 la notizia della quarantena di una classe dell’istituto comprensivo di Bellano mentre è del giorno successivo quella dell’isolamento di un’intera classe dell’asilo di Barzago. Un’altra scuola dell’infanzia, quella di Barzanò, nel fine settimana appena trascorso ha subito la stessa sorte: ai genitori è stato comunicato il caso di positività ed è quindi stata disposta la quarantena per la sezione. Ben più diffuso invece il contagio nelle scuole primarie e medie del territorio. Gli ultimi casi in ordine di tempo si sono registrati alle elementari di Calco, dove la positività al tampone di una docente ha costretto all’isolamento tre classi (anche alle medie si era verificato un caso di positività nei giorni precedenti). Situazione simile alla primaria di Barzanò, dove il contagio di una maestra ha finito per mandare in quarantena due classi.

Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica

Ecco piano anti Covid nelle scuole di Ats Brianza: in caso di sintomi sospetti per studenti e personale scolastico è consentito l’accesso diretto all’effettuazione dei tamponi, con motivazione ben definita. L’isolamento scatta per le positività accertate. Per patologie con sintomi ‘no covid’, non serve certificazione del medico per il rientro in classe.