Scuola chiude per Covid: è il primo caso in provincia di Lecco. Un provvedimento, quello preso relativamente all’Istituto superiore Viganò di Merate, di via dei Lodovichi, senza dubbio drastico e assunto a malincuore. Ma la decisione è arrivata con l’obiettivo di tutelare il più possibile ragazzi, docenti, personale scolastico e famiglie durante questa emergenza sanitaria.

La conferma dell’imminente chiusura arriva dalla dirigente scolastica, la dottoressa Michela Campeggi. “Da domani, venerdì 16 ottobre 2020, i ragazzi (sono circa 1200 gli studenti del Viganò) seguiranno le lezioni da casa attraverso lo strumento della didattica a distanza – spiega la preside – I professori continueranno invece a venire a scuola, fatto salvo per la giornata di dopodomani, ovvero sabato, quando l’istituto verrà sottoposto alle operazioni di sanificazione”. Se non entreranno in gioco altri fattori la chiusura della scuola è prevista sino al prossimo 26 ottobre 2020.

Al momento, perlomeno secondo i dati ufficiali, sono 14 gli studenti risultati positivi al tampone del Coronavirus. A loro si aggiungono anche tre insegnanti. Dal punto di vista dei provvedimenti relativi agli isolamenti domiciliari sono state, fino ad oggi, sei le classi sottoposte a quarantena. La scuola ha seguito con correttezza tutti i protocolli Ats per circoscrivere l’eventuale diffusione del virus, ma la oggi è arrivata la decisione più dura.

Nel frattempo a scuola, nei prossimi giorni, verranno anche seguite opere e lavori strutturali