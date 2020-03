Coronavirus: troppa gente in collina. Il Comune chiude la strada nel weekend #stateacasa

L’ormai noto hashtag #stateacasa si può declinare in tanti modi differenti: accanto ai tanti appelli da parte dei sindaci e dei rappresentanti istituzionali c’è anche qualcuno che è passato alle “maniere forti”. Come il Comune di Montevecchia che per rispettare, ma soprattutto per far rispettare le misure pensate per contenere il Coronavirus ha deciso di chiudere via Alta Collina.

Coronavirus: troppa gente in collina. Il Comune chiude la strada nel weekend

L’Amministrazione comunale diretta dal sindaco Franco Carminati ha infatti emanato una apposita ordinanza che vieta il transito delle auto della Strada Provinciale 68 all’altezza di via della Cappelletta dalle 13.30 alle 6 nelle giornate di sabato e domenica sino al prossimo 3 aprile. Il provvedimento è valido per tutti, fatta eccezione per i residenti con pass rosso e verde

Una decisione motivata innanzitutto dalla presa di coscienza che lo scorso week end, nella zona alta del paese “si sono riversate centinaia di persone con forti disagi per la circolazione e per la sicurezza interpersonale”. In considerazione delle prescrizioni inserite nel decreto dello scorzo 8 marzo quindi, per evitare assembramenti, il comune ha deciso di porre un freno netto.