Coronavirus, scarseggiano le mascherine all’Ospedale di Merate. Stamattina 500 consegne

All’ospedale di Merate scarseggiano le mascherine, il Comune organizza un centro di raccolta in municipio per i cittadini che volessero donarne anche una piccola quantità.

Coronavirus, scarseggiano le mascherine all’Ospedale di Merate

“I dispositivi di protezione individuale come le mascherine stanno cominciando a scarseggiare all’ospedale Mandic – ha spiegato il sindaco Massimo Panzeri – In attesa che l’Asst di Lecco provveda a rinnovare le scorte attraverso i canali ufficiali, per guadagnare qualche giorno abbiamo deciso di organizzare un centro di raccolta nell’Ufficio Messi, presso il municipio in piazza degli Eroi. Ci rivolgiamo a chiunque ne disponga anche in piccole quantità in eccesso:cittadini, studi professionali, negozi, aziende e artigiani. In particolare servono mascherine di tipo FFP2 o FFP3 oltre a guanti in nitrile, gel mani e camici. Il materiale, che potrà essere consegnato dalle 9 alle 12, verrà poi immediatamente consegnato agli operatori sanitari”.

Stamattina 500 consegne

La prima buona notizia, in questa situazione estremamente critica è fortunatamente già arrivata: questa mattina a Merate sono state già consegnate 500 mascherine.