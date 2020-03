È stata attivata una raccolta fondi online per sostenere la Croce Rossa di Merate nella battaglia quotidiana contro il Coronavirus.

Croce Rossa Merate, attivata online una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus

Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana è impegnato da settimane nel contrasto al Covid-19. I volontari dell’associazione, con sede a Olgiate Molgora, si occupano di gestire in sicurezza il trasporto dei casi potenzialmente sospetti nel territorio meratese verso le strutture sanitarie di competenza, attraverso il servizio di soccorso NUE 112, coordinato dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia. I volontari con certificazione Op.Em. (Operatore Emergenza) hanno inoltre prestato servizio negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per le procedure di misurazione della temperatura corporea dei viaggiatori in ingresso in Italia.

Volontari in prima linea

La Croce Rossa di Merate, nelle settimane interessate dai Decreti relativi alle misure di contenimento del contagio, continua a garantire un servizio di trasporto sanitario verso gli ospedali di Merate e Lecco ai malati che necessitano un trattamento di emodialisi e collabora con le Amministrazioni comunali del territorio nella consegna di generi alimentari e medicinali ai cittadini con difficoltà legate alla mobilità. L’incremento dei servizi svolti e il costante ricambio di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, occhiali di protezione, guanti, camici, cuffie e calzari, fondamentali per la tutela della salute di operatori e pazienti, comportano per il Comitato di Merate un importante impegno economico.

Le donazioni

Per queste ragioni, il Comitato di Merate di Croce Rossa Italiana ha deciso di attivare una raccolta fondi online e chiedere un aiuto a cittadini e aziende per sostenere le spese delle attività di soccorso e assistenza. Per contribuire è sufficiente collegarsi al seguente link e seguire le istruzioni presenti nella pagina: https://www.retedeldono.it/it/progetti/cri-merate/aiuta-croce-rossa-merate-covid19 Le donazioni, senza importo minimo, possono essere versate tramite carta di credito, bonifico bancario, Paypal e Satispay. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una e-mail a merate@cri.it oppure telefonare al numero 039 9910300.