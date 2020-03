Coronavirus: Mandic sotto assedio, ambulanze in “coda” fuori dal Pronto soccorso

Chi non è ancora convinto della portata dell’emergenza Coronavirus, può guardare questa foto. Una dozzina di ambulanze, provenienti da ogni angolo di Lombardia, in “coda” fuori dal Pronto soccorso dell’ospedale di Merate in attesa di un letto.

Coronavirus, Mandic sotto assedio

E’ surreale quanto sta accadendo all’ospedale di Merate, ma lo stesso vale per tutti i nosocomi della Lombardia da quando l’emergenza Coronavirus ha assunto dimensioni importanti e di difficile gestione. Un’emergenza che fagocita, giorno dopo giorno, ora dopo ora, posti letto in tutti i reparti.

Si spiega così quindi la “coda” di ambulanze, provenienti dalla Bergamasca, dalla provincia di Como ma addirittura da quella di Mantova, a bordo delle quali i pazienti aspettano a lungo che si liberi un posto. Un’immagine emblematica, che fa capire quanto sia indispensabile che la popolazione rispetti alla lettera le prescrizioni imposte dal Dpcm del presidente Conte, che salvo casi di reale necessità obbliga le persone a rimanere a casa.