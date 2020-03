Coronavirus: cittadino positivo a Verderio

Cresce il numero delle persone contagiate nella provincia di Lecco. Ieri, martedì 10 marzo, Regione Lombardia parlava di 89 casi di positività ma la lista si sta purtroppo allungando. E’ di oggi il primo caso a Verderio. Lo ha comunicato con una nota ufficiale il sindaco Robertino Ettore Manega.

Buongiorno cari concittadini,

l’ATS, Azienda Territoriale Sanitaria, mi ha informato che un nostro concittadino, a cui è stata accertata la positività al Coronavirus, è in isolamento presso il proprio domicilio.

Sono state attivate dalla stessa ATS tutte le procedure previste.

Per ridurre i rischi di diffusione del contagio invito nuovamente tutti i cittadini ad attenersi alle indicazioni dei provvedimenti di questi giorni.

Il nostro comune è in costante collegamento con le autorità e non mancherò di informarvi sugli sviluppi.

Il Sindaco

Manega Robertino Ettore