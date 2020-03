La Peste in Brianza, una lezione in streaming con Villa Greppi

Una lezione sul tema della peste nel nostro territorio tra il XVI e il XVII secolo. A proporla, nell’ambito del ciclo “Brianza, un territorio che ci parla”, è il Consorzio Villa Greppi, che a causa dell’emergenza Coronavirus che vieta gli incontri pubblici (questo si sarebbe dovuto tenere a Sovico) organizza una diretta streaming per le 17.30 di oggi, mercoledì 11 marzo.

Per poter partecipare, virtualmente, alla lezione, è possibile collegarsi a questo indirizzo: http://www.villagreppi.it/diretta-streaming/ Relatore della lezione (inizierà alle 17.30), che si sarebbe dovuta tenere in presenza di pubblico in biblioteca a Sovico nell’ambito del ciclo “Brianza, un territorio che ci parla”, sarà Natale Perego. Insegnante di Lettere negli istituti lecchesi, ha svolto un’intensa attività archivistica finalizzata a varie ricerche di natura storica ed antropologica, compendiate in una decina di pubblicazioni di carattere locale sui bravi, la stregoneria, la religiosità popolare, la peste, il carnevale, i miti della montagna ecc. Lavora da tempo per le edizioni Zanichelli, per le quali ho pubblicato due antologie scolastiche per il biennio superiore: Parole in viaggio (2011) e Un libro sogna (2017). Più recentemente, scrive per i ragazzi: Le avventure di Filippo e nonno Ulisse (2016), ed. Paoline; Il drago non mi fa paura (2018), Einaudi Ragazzi.