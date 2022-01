Contagi in netto aumento in città: quasi 400 positivi e oltre 500 in quarantena

Merate

"Il peggioramento della situazione impone quanto mai di mantenere un atteggiamento estremamente prudente"

E' un vero boom di contagi quello che si sta registrando a Merate: in città, secondo gli ultimi dati ufficializzati oggi, martedì 4 gennaio 2022 dal sindaco Augusto Massimo Panzeri, sono quasi 400 i residenti positivi e oltre 500 i cittadini in isolamento.

Boom di contagi in città: quasi 400 positivi e oltre 500 in quarantena

Nel dettaglio meratesi che ad oggi sono positivi al Covid sono 393, ovvero 307 in più rispetto all'ultimo aggiornamento. In tutto, dall'inizio della pandemia il Covid ha colpito a Merate 1509 persone. 50 le vittime e 1066 i guariti (28 negli ultimi giorni). Sono invece 511, ovvero 409 in più rispetto agli ultimi dati disponibili, i meratesi in quarantena e tra questi ben 141 hanno meno di 20 anni.

"Si registra purtroppo un consistente aumento dei contagi e conseguentemente dei sottoposti a quarantena rispetto all’ultimo aggiornamento - conferma il primo cittadino - Fortunatamente l’ospedalizzazione permane estremamente bassa sul nostro territorio". Al momento il Mandic resta infatti Covid free mentre al Manzoni i pazienti contagiati dal virus sono 96.

"Il peggioramento della situazione, registrato su tutto il territorio nazionale, impone quanto mai di mantenere un atteggiamento estremamente prudente, in particolare nelle prossime settimane quando riprenderanno a pieno regime tutte le attività" aggiunge Panzeri.

La campagna vaccinale

Ad oggi su una popolazione di riferimento di 14.380 cittadini di Merate in età da vaccino, 11.777 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 82%, 12.334 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 86% e 6.501 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 45%.