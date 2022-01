Cifre e date

Al punto tamponi all'ospedale di Lecco si registrano quotidianamente code di ore. Tanti quindi decidono di rivolgersi a strutture private per l'esecuzione di test molecolari. Ma quanto costano e di che tempi di attesa stiamo parlando?

L’esplosione dei contagi e il grande numero di persone in isolamento, perché positive o perché contatti stretti di contagiati, ha messo in crisi il sistema di esecuzione e analisi dei tamponi. Tanto che da fine dicembre Regione Lombardia ha creato una task-force apposita e annunciato la creazione di nuovi centri tampone sul territorio.

Tamponi molecolari: tutti i costi e le disponibilità a Lecco

Le nuove regole sulla quarantena, che differenziano tempi e modalità a seconda del fatto che una persona sia vaccinata con tre dosi, con due dosi ma da più di quattro mesi, o non vaccinata, dovrebbero servire a snellire le code e facilitare l’accesso ai test per chi ne ha bisogno. Ma gli effetti benefici di queste decisioni devono ancora farsi vedere tanto è vero che al punto tamponi all'ospedale di Lecco si registrano quotidianamente code di ore.

Tanti quindi decidono di rivolgersi a strutture private per l'esecuzione di test molecolari. Ma quanto costano e di che tempi di attesa stiamo parlando?

Abbiamo verificato la situazione in provincia di Lecco sei differenti laboratori di analisi e fatto salvo per un caso, con un ultimo posto disponibile per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio 2021, è impossibile trovare un "buco" prima dell'11.

Vediamo quindi caso per caso

Cab Polidagnostico

Dal 20 dicembre alla vigilia di Natale nelle strutture di Cab Polidiagnostico sono stati fatti circa 4.000 tamponi tra antigenici e molecolari. Un vero e proprio assalto ai test diagnostici, come ha sottolineato il direttore di Cab, Paolo Godina. "Abbiamo dovuto bloccare le prenotazioni dei tamponi molecolari a causa delle troppe richieste. I laboratori sono saturi di appuntamenti e cominciano ad esserci anche problemi di approvvigionamento di reagenti". Al momento infatti sul sito non risulta alcuna data disponibile per le prenotazioni. E i costi? Si differenziano a seconda delle tempistiche di ricezione del referto: 60 euro con esito in 2 giorni, 99 euro con esito in 1 giorno, 140 euro con esito in serata.

Clinica Mangioni Lecco

La prima data utile disponibile è domani, mercoledì 5 gennaio 2022 con un solo posto disponibile. Poi si passa direttamente a martedì 18 gennaio 2021 e il costo del tampone molecolare è di 60 euro.

Inaslus Lecco

La prima data utile disponibile è martedì 11 gennaio 2022 e il costo del tampone molecolare è di 70 euro.

Synlab Lecco

La prima data utile disponibile è mercoledì 19 gennaio 2022 e il costo del tampone molecolare è di 50 euro.

Centro Futuro Infanzia Lecco

La prima data utile disponibile è martedì 11 gennaio 2022 e il costo del tampone molecolare è di 67 euro.

Clinica San Martino Malgrate

La prima data utile disponibile è martedì 11 gennaio 2022 e il costo del tampone molecolare è di 100 euro.