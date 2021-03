Centri vaccinali di massa nel Lecchese: oltre al Palatautrus anche hub anche a Barzio, Mandello, Molteno e Cernusco

Non solo il Palataurus, ufficializzato questa mattina, giovedì 18 marzo 2021, dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dal Commissario regionale Guido Bertolaso in visita a Lecco, ma anche altri quattro punti in provincia di Lecco sono stati individuati come centri vaccinali di massa nella nostra Provincia. Si tratta della sede della Comunità Montana a Barzio (nella foto di copertina), del Centro sportivo di Mandello, della palestra comunale di Molteno e della azienda Technoprobe di Cernusco Lombardone.

Centri vaccinali di massa nel Lecchese

Dopo l’avvio dei centri territoriali per le vaccinazioni dedicate agli over 80 prende così forma anche la rete di siti destinati a vaccinare l’intera popolazione lecchese. Una rete che ” appare adeguata alla previsione di dosi da somministrare, e potrà essere implementata in caso di ulteriore aumento dei vaccini a disposizione. In questa eventualità, le disponibilità di spazi comunicate da diversi Comuni, pur se non attuabili in questa fase, sono ben presenti alla nostra attenzione e potranno essere valutate – spiegano dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza – Tutti questi temi sono oggetto di confronto continuo tra ATS e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, che in questa fase si stanno incontrando con cadenza settimanale”.

I numeri

Ad oggi, attraverso le sedi già individuate Ats in grado di garantire circa 230 linee vaccinali – a fronte di 171 linee necessarie a somministrare la quantità di vaccini quotidiana prevista per questo territorio a partire dal mese di aprile.

MB Carate Brianza – Polaris Studios Carate B.za (MB) Via della Valle, 44 Erba – Lariofiere Elmepe 4 Erba Ex area Philips Monza Autodromo Monza (Paddock) Autodromo zona Paddock Campi calcetto Meda Palazzetto dello Sport Besana Brianza Palazzetto dello Sport Limbiate Palestra comunale Cornate Comunità Montana Barzio Centro Sportivo Mandello del Lario Palazzetto dello Sport, Palataurus Lecco Palestra comunale Molteno Capannone privato Cernusco Lombardone

Andamento vaccinazione over-80

A 16 marzo 2021, gli over 80 residenti nel territorio di Ats (Provincia di Lecco e anche quella di Monza Brianza) che hanno comunicato la propria adesione sono 72.745 (su una popolazione di riferimento di 87.481 (adesione del 83,2%, dato in linea con la media regionale di circa 81,2%).

Sempre al16 marzo, sono stati vaccinati 20.124 over 80 (pari al 27,7% degli aderenti), alcuni dei quali hanno già ricevuto la seconda dose. “La percentuale di vaccinati è correlata alle disponibilità del vaccino Pfizer-BioNTech, destinato a questa categoria di cittadini. La campagna sta comunque procedendo, e – compatibilmente con la disponibilità di dosi – dovrebbe proseguire più velocemente nelle prossime settimane” sottolineano da Ats.

Sedi vaccinali per il target over 80

Oltre alle sedi presso le ASST sono state avviate alcune ulteriori iniziative che hanno consentito di aprire punti vaccinale sparsi sul territorio (Valmadrera, Mandello, Introbio, Bellano, Merate ad esempio) per rispondere al bisogno di prossimità per questa tipologia di pazienti. Queste iniziative hanno carattere sperimentale e nascono d’intesa tra ATS e i gruppi di Medici di Medicina Generale (anche con la collaborazione del Comune).

Andamento vaccinazione altre categorie

Nell’ultimo mese, sono stati somministrati ulteriori vaccini per circa 20.000 dosi, di cui 7.400 al personale scolastico e 12.300 ad altri cittadini under 80 facenti parte delle categorie prioritarie (ospiti di strutture, forze dell’ordine ecc.)

Prosecuzione della campagna

“È stata avviata la rilevazione dei soggetti e delle rispettive adesioni per ulteriori categorie – aggiungono da Ats – protezione civile e volontari del trasporto sociale, la cui rilevazione sta vedendo l’impegno attivo delle amministrazioni comunali. Inoltre è stata avviata, attingendo da banche dati istituzionali (INPS), la rilevazione dei cittadini con gravi disabilità (di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3) e dei loro caregiver”