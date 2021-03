Centri vaccinali di Lecco, Calolzio, Oggiono attivi da questa settimana, dopo Pasqua nel Meratese e Casatese. Il calendario completo

I centri vaccinali di Lecco, Calolzio, Oggiono saranno attivati a partire da questa settimana. La decisione è arrivata ieri, lunedì 29 marzo 2021 dopo il secondo incontro tra i sindaci del territorio, i vertici di Ats Brianza e Asst Lecco, e i medici della Cooperativa Cosma che riunisce i medici di base. Bisognerà attendere invece dopo Pasqua per la ripartenza del polo di Olgiate Molgora e per l’attivazione del centro all’Inrca di Casatenovo e dell’hub territoriale di Merate situato all’interno del centro anziani.

Centri vaccinali di Lecco, Calolzio, Oggiono attivi da questa settimana

Ma andiamo con ordine. Le prime dosi verranno somministrate nel capoluogo domani, mercoledì 31 marzo 2021 al Palataurus, che verrà utilizzato in questa fase per gli over 80 e in seguito per le vaccinazioni massive. “Inizieranno domani a trasferire alcune linee vaccinali dall’ospedale al Palataurus così da essere pronti a pieno regime per il giorno 3 aprile” conferma il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Il giorno successivo, il primo di aprile, giovedì, partiranno le vaccinazioni a Calolzio all’interno del Palazzetto del Lavello e a Oggiono, al Palabachelet. Si tratta dei due poli la cui apertura era prevista già la scorsa settimana, venerdì 26 marzo 2021. Tutto era slittato, come sottolineato da Ats, a causa della mancanza di dosi di vaccino.

Vaccinazioni dopo Pasqua nel Meratese e Casatese

Solo dopo il week end festivo riprenderà invece l’attività vaccinale nell’hub territoriale di Olgiate Molgora, aperto venerdì 19 marzo e poi chiuso mercoledì 24 marzo 2021 con una coda di polemiche infinite con i sindaci che hanno addirittura minacciato un esposto in Procura.

La data individuata è quella del 7 di aprile. Stessa scelta per la zona del Casatese, che farà riferimento all’Inrca di Casatenovo e per Merate, con il polo allestito in piazza don Minzoni.

L’obiettivo del piano è quello di ultimare la somministrazione della prima dose a tutti gli over 80 della provincia di Lecco entro l’11 di aprile.