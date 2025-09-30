Sono riprese questa mattina, martedì 30 settembre 2025, a Paderno le operazioni di ricerca lungo l’alzaia del fiume Adda, dove ieri, lunedì 29 settembre, nella tarda mattinata, era stato avvistato un corpo senza vita nei pressi del Ponte San Michele.

Cadavere nell’Adda: proseguono le ricerche vicino al Ponte di Paderno

Le ricerche erano iniziate intorno a mezzogiorno, dopo che alcune persone, tra cui addetti alla diga vicina, avevano notato il cadavere galleggiare nel fiume, dando immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato sia il tratto d’acqua sotto il viadotto sia le rive lungo l’alzaia. Dall’alto, un elicottero ha sorvolato la zona per agevolare le ricerche. Nonostante le ore dedicate alle operazioni, con l’arrivo del buio le ricerche – che avevano coinvolto anche la centrale di Cornate d’Adda – erano state sospese senza risultati.

Questa mattina le attività sono riprese, con l’impiego di droni e di una squadra fluviale, per ispezionare accuratamente l’intera area circostante il ponte San Michele, dove il corpo potrebbe essersi intrappolato tra la vegetazione sottostante.