Avvistato un corpo senza vita nel fiume Adda: nuovo allarme suicidio al ponte di Paderno Un imponente intervento dei soccorsi si è verificato oggi, lunedì 29 settembre 2025, intorno all’ora di pranzo.

L’allarme è stato lanciato verso le 12.30 lungo l’alzaia dell’Adda. Secondo le prime ricostruzioni, un paio di persone avrebbero notato un corpo senza vita nel fiume durante la tarda mattinata, dando così il via all’intervento dei soccorsi. Nei pressi del ponte San Michele a Paderno d’Adda– da cui si sospetta che la persona possa essersi gettata (si tratterebbe del terzo episodio simile nelle ultime settimane) – sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, mentre altre pattuglie hanno perlustrato le acque e un elicottero ha sorvolato la zona.

Al momento le ricerche, estese anche alla centrale di Cornate, non hanno ancora portato al ritrovamento del corpo.