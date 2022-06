Terribile scoperta stamattina, lunedì 20 giugno 2022 a Merate dove il cadavere di un uomo in un'auto parcheggiata davanti alle scuole è stato notato da alcuni passanti che, spaventati, hanno dato l'allarme. Tutto è successo poco prima delle 11 in via Montello.

Cadavere di un uomo in un'auto parcheggiata davanti alle scuole

Secondo le prime informazioni sembra che l'auto, una una Ford station wagon grigio chiaro, fosse parcheggiata in zona da alcuni giorni. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del fuoco e i sanitari. Ai medici del 118, inviati a Merate con il codice rosso di massima gravità dall'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza, non è rimasto che il compito di constatare il decesso dell'uomo.

Strada chiusa, indagini in corso

Nel frattempo la zona è stata cinturata e la strada è stata chiusa al traffico per consentire alle forze dell'ordine di compiere i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia.

Sul posto è giunto un secondo equipaggio di Militari. Toccherà infatti ai Carabinieri, ai quali sono affidate le indagini, identificare la vittima e stabilire se la morte sia stata causata da un malore, da un tragico gesto o da un evento violento.