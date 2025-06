L’Associazione La Semina APS di Merate organizza due appuntamenti di grande interesse dedicati al tema dell’intelligenza artificiale. Le videoconferenze, tenute da Ernesto Hofmann, si svolgeranno giovedì 5 e giovedì 12 giugno 2025, alle 20:45 in streaming sui canali youtube e facebook dell'associazione

Questi due incontri rappresentano un’occasione unica per approfondire in modo chiaro e accessibile l’evoluzione storica e culturale dell’intelligenza artificiale, partendo da radici antichissime fino alle più recenti innovazioni tecnologiche, come i Large Language Models.

Doppio appuntamento sull’Intelligenza Artificiale con Ernesto Hofmann

L’idea di creare una macchina capace di ragionare e agire in modo simile all’uomo è antica quanto la filosofia classica: si può far risalire addirittura all’epoca di Omero e della Grecia classica. Nel corso delle due videoconferenze, Hofmann illustrerà i passaggi chiave di questo lungo percorso, evidenziandone non solo l’importanza tecnica, ma anche il valore culturale e storico.

L’intelligenza artificiale va intesa come uno strumento che, analogamente alla leva, la prima macchina inventata per ridurre la fatica fisica, consente all’uomo di alleggerire lo sforzo mentale. Questa metafora aiuta a comprendere la portata rivoluzionaria del Machine Learning, considerato come un ausilio nel pensiero e nell’azione umana.

Chi è Ernesto Hofmann

Laureato in fisica presso l’Università di Roma, Ernesto Hofmann vanta una lunga esperienza in IBM, dove ha lavorato dal 1968 al 2003. Ha svolto attività in diverse sedi internazionali, tra cui Montpellier, Parigi, e gli Stati Uniti, occupandosi di grandi sistemi informatici e chip di logica.

Dal 1996 al 1998 ha offerto consulenze in vari Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Inoltre, ha collaborato con prestigiose università italiane, tra cui l’Università Bocconi e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Per preparare questi due eventi, Hofmann ha realizzato un testo scaricabile su Amazon e leggibile tramite Kindle, che approfondisce i temi trattati durante le conferenze.