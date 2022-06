Doppio blitz dei militari nei cosiddetti "boschi della droga" nel Lecchese ed in particolare nel circondario Oggionese. Continua infatti l’opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con mirati servizi di osservazione e controllo delle aree boschive della provincia ritenute di maggiore interesse.

Boschi della droga: doppio blitz nell'Oggionese

Durante il fine settimana appena trascorso i carabinieri delle Stazioni di Costa Masnaga e di Oggiono, nel corso di due distinte attività di controllo del territorio, hanno proceduto al sequestro complessivo di 40 grammi di cocaina, 220 di hashish e 160 di eroina.

I miliari del Comando di Costa Masnaga nella mattinata di sabato transitando in via Poscatello a Molteno hanno notato un uomo all’interno dell' area boschiva. Quest'ultimo, alla vista degli uomini dell'Arma per sottrarsi al controllo, è fuggito precipitosamente abbandonando sul posto due involucri in cellophane che contenevano rispettivamente 160 grammi di hashish e un grammo di cocaina.

Stessa dinamica nel pomeriggio in area boschiva adiacente alla Strada provinciale 58 di Colle Brianza dove questa volta due persone hanno abbandonato 3 involucri (contenenti rispettivamente 160 grammi di eroina, 39 grammi di cocaina e 60 di hashish) per poi "darsela a gambe levate" e dileguarsi nella retrostante area boschiva. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale