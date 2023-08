Colle Brianza, via Cesare Cantù tappezzata di cartelli di protesta contro i padroni di cani incivili: nella mattinata di ieri, sabato 19 agosto 2023, una cittadina ha fotografato i diversi avvisi presenti.

Colle Brianza, proteste contro i padroni di cani incivili: "Ne abbiamo piene le scarpe"

Tante le frasi che gli abitanti della via, stufi di trovarsi sempre "regalini" sotto casa, hanno scritto su fogli inseriti in cartellette di plastica trasparente, sperando che i padroni degli amici a quattro zampe - che non hanno, di per sé, nessuna colpa - inizino a comportarsi in modo civile.

"Il tuo cane si vergogna di te!", "Ne abbiamo piene le scarpe... e non solo!", "Gli animali non hanno colpa, i padroni invece sì", "Scusate se sporco, la colpa non è mia, ma di quel maleducato del mio padrone"... sono solo alcune delle tante frasi che si leggono, e che esprimono la rabbia e l'indignazione dei cittadini.

Non resta che sperare che il messaggio venga colto.