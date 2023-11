Albero cade sulla strada: chiusa la Provinciale 58

Non solo lago e fiume Adda osservati speciali il maltempo che sta imperversando sul territorio sta creando diversi disagi. A Colle Brianza la strada provinciale è stata chiusa per un albero caduto sulla carreggiata. Fortunatamente non risultano feriti o mezzi danneggiati.

Maltempo: Provinciale chiusa per albero caduto

E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 novembre 2023. A seguito della caduta della pianta la Sp 58 è stata chiusa intorno alle 16.

Al momento la Provinciale, scendendo verso Santa Maria Hoe', è inaccessibile dalla rotonda di Colle Brianza all’altezza dell’incrocio con via Parini e via Europa.

Luca de Cani