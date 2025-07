dolore

Il dramma arriva a breve distanza da un altro tragico incidente, avvenuto sempre a Monza nel pomeriggio di lunedì 1 luglio, lungo la linea ferroviaria Milano–Lecco, dove un altro uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno.

Un grave incidente ferroviario ha bloccato il traffico dei treni a Monza nella mattinata di oggi, martedì 2 luglio 2025. Poco dopo le 8, un uomo è stato investito da un treno merci in transito sul secondo binario della stazione cittadina. L’impatto è stato fatale e la vittima è deceduta sul colpo.

Ancora una tragedia sui binari a Monza: circolazione ferroviaria in tilt

Immediato l’intervento dei soccorsi: come riportano i colleghi di Primamonza.it sul posto sono giunti gli agenti della Polizia ferroviaria, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno operato con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. Tuttavia, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e al momento non si esclude l’ipotesi del gesto volontario. Il dramma arriva a breve distanza da un altro tragico incidente, avvenuto sempre a Monza nel pomeriggio di lunedì 1 luglio, lungo la linea ferroviaria Milano–Lecco, dove un altro uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno.

Pesanti le conseguenze sulla rete ferroviaria anche oggi. Come mostra il tabellone delle partenze fotografato alle 9:05, numerosi treni sono stati soppressi, inclusi quelli per Chiasso, Albairate e Milano Porta Garibaldi. Il convoglio per Locarno delle 8:53 ha accumulato un ritardo di 45 minuti. Le linee Milano–Como–Chiasso e la S9 Albairate–Saronno registrano cancellazioni e ritardi diffusi, causando forti disagi ai pendolari.

Le autorità invitano i viaggiatori a consultare regolarmente i canali ufficiali di Trenord per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico ferroviario.