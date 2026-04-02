Alle 6 di oggi, giovedì, le fiamme hanno ripreso vigore ed è stato richiesto un nuovo intervento.

Un incendio nel bosco di vaste proporzioni, avvenuto tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza, è stato avvistato anche a diversi chilometri di distanza nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 aprile 2026. Il rogo, dopo diverse ore di lavoro, è stato domato dai Vigili del fuoco ma all’alba di oggi, a causa del vento, ha ripreso vigore.

Ancora fiamme nei boschi di Santa Maria Hoè

L’incendio è partito nel tardo pomeriggio di ieri nella zona boschiva tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza. Ignota al momento l’origine delle fiamme, ma sicuramente il forte vento ha contribuito a farle espandere.

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Diversi i mezzi impiegati dai Vigili del fuoco, che in serata sembravano aver definitivamente spento il fuoco. Alle 6 di oggi, giovedì, le fiamme hanno invece ripreso vigore ed è stato richiesto un nuovo intervento.