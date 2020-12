A fuoco il tetto di una palazzina FOTO E VIDEO

Incendio in una palazzina ad Arlate di Calco, arrivano i pompieri.

LEGGI ANCHE Auto divorata dalle fiamme nella notte FOTO

Incendio in una palazzina ad Arlate

Incendio in una palazzina in via Fontana ad Arlate, frazione di Calco. E’ successo oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, intorno alle 15.40, quando probabilmente a causa di un guasto alla canna fumaria i residenti hanno iniziato a vedere del fumo levarsi dal tetto. Subito si sono precipitati sul posto I mezzi dei Vigili del Fuoco di Merate e di Lecco .

Le operazioni di spegnimento sono state portate a termine cons successo dai Vigili del Fuoco nonostante la pioggia che ha reso particolarmente scivolosa la zona dell’intervento.

Fortunatamente, sembrano non esserci feriti e non è stata necessaria l’uscita dei mezzi di soccorso.