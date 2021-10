Zona bianca confermata per la Lombardia

Covid-19

Rispetto alla scorsa settimana scendono sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, che l’incidenza sui 100.000 abitanti.

Covid, Lombardia ancora in zona bianca. "Numeri incoraggianti. Le prossime settimane saranno determinanti", riferisce il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

La Lombardia resta ancora in zona bianca

La Lombardia si conferma in zona bianca e a rischio basso.

“Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – arrivano dati confortanti”.

La situazione negli ospedali lombardi

Rispetto alla scorsa settimana scendono infatti sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 7 al 6%, che l’incidenza sui 100.000 abitanti che passa da 30 a 26. Stabile quello delle terapie intensive al 4%. Secondo i dati di ieri i malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono 57 (1 in meno), mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 380 degenti (4 in meno),

“Sono numeri incoraggianti – conclude il presidente – che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno determinanti per avere conferme ancora più solide, ma questi primi segnali infondono fiducia”.

