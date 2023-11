"La rinascita di una donna vittima di violenza passa anche attraverso il lavoro: sono le sua mani a sbrigliare una matassa di dolore e sopraffazione che sembra inestricabile. Il lavoro a maglia in questo senso è una perfetta metafora: la materia viene lavorata, messa in ordine e prende nuova forma, nuova vita". Basterebbero le parole di Grazia Brambilla, presidente di Telefono Donna Lecco per spiegare il significato di Viva Vittoria, il grande progetto contro la violenza sulle donne iniziato quasi un anno fa e che arriverà al suo culmine nel fine settimana del 18 e 19 novembre 2023 quando migliaia di coperte in maglia copriranno Piazza Cermenati a Lecco.

Viva Vittoria: una maxi coperta avvolgerà piazza Cermenati per dire "no" alla violenza sulle donne

Coperte formate da quadrati 50x50 che, come hanno spiegato oggi, mercoledì 8 novembre 2023 i rappresentati delle associazioni e del Comune di Lecco riuniti nello spazio del Centro Le Piazze di Lecco, sono state realizzate da tantissimi volontari, donne e uomini, giovani e meno giovani, scesi in campo in prima persona per urlare con il loro impegno concreto il loro "no alla violenza sulle donne".

Gli splendidi manufatti saranno oggetto di una raccolta fondi: l'intero ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione OdV L’Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate - Centro Antiviolenza e a Telefono Donna di Lecco.

Viva Vittoria Lecco nasce dalla collaborazione con l'associazione di volontariato Viva Vittoria ODV di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su quasi 30 piazze in Italia e all’estero, fra cui Parma, Reggio Emilia e Bologna. Promotori e sostenitori dell’iniziativa sono il Comitato Lions New Voices del Distretto 108ib1 in collaborazione con l’Università Lions della Terza Età di Lecco e i Club della Zona A quarta circoscrizione con il supporto di Auser Lecco e il gruppo Ora Basta di Merate. Viva Vittoria è un progetto nato a Brescia nel 2015 che ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il suo messaggio fondamentale è che la violenza si può fermare cominciando da noi stessi, dalla consapevolezza che noi siamo artefici della nostra vita.

"Abbiamo iniziato nel dicembre dello scorso anno forse un po' in sordina - ha spiegato l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi - Ma piano a piano siamo cresciuti. Io non ho alcun merito se non quello di aver fortemente creduto in questo progetto e non posso fare altro che ringraziare tutti quelli che si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo. Penso ad esempio agli studenti, anche molti maschi, del Parini che hanno voluto imparare a lavorare a maglia per portare il proprio contributo. O ancora agli anziani del Giglio. Titti hanno lavorato e il filo rosso che li ha uniti è stato l'impegno delle associazioni promotrici dell'iniziativa. Spero che la performance in piazza Cermenati regali alla città di Lecco due esperienze da vivere nel proprio quotidiano: il lavoro a maglia o all'uncinetto come strumento rivoluzionario per socializzare e condividere uno stile di vita di cura reciproca, paritaria. Ora servono solo il passaparola e la clemenza del meteo per il prossimo week end per fare in modo attraverso queste splendide coperte tante donne possono costruire un nuovo futuro".

A coordinare il progetto a Lecco è stato il comitato Lions New Voices. " Siamo partiti piano piano e siamo arrivati a un risultato che è cresciuto di giorno in giorno - ha sottolineato la coordinatrice Marina Balossi - Il mio grazie va anche alla fondazione Conad che ci ha concesso spazio.E' stata una esperienza fantastica che ci mancherà".

Il ricavato della vendita delle coperte (ci si potrà anche camminare sopra con degli appositi calzari per vederle da vicino e scegliere con oculatezza sia sabato 18 che domenica 19 dalle 9 alle 19) verrà devoluto a due associazioni che da sempre sostengono le donne vittime di violenza OdV L’Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate - Centro Antiviolenza e a Telefono Donna di Lecco. "Le somme raccolte verranno utilizzate per continuare a mantenere efficienti, efficaci ed accoglienti le nostre case - ha spiegato Amalia Bonfanti dell'Altra Metà del Cielo - Noi abbiamo due case destinate al pronto intervento e altre 4 che servono alla seconda accoglienza. In questo momento sono tutte piene. Solo quest'anno abbiamo accolto 15 donne e 13 minori".

"La rivincita delle donne vittime di violenza è un bene anche per l'intera comunità - ha aggiunto Grazia Brambilla di Telefono Donna Lecco - e anche Viva Vittoria è stato un lavoro di Comunità con una grande forza aggregativa"

Ora non resta che ammirare le splendide coperte realizzate con amore, passione e dedizione e portarne a casa una per scaldare non la sfera intima della nostra casa, ma per dare speranza a chi magari, proprio tra le mura di casa ha vissuto l'inferno.