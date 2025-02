Dal 10 al 14 febbraio 2025, anche i Vigili del Fuoco di Lecco hanno preso parte a una formazione specialistica dedicata agli operatori IMSI CATCHER, organizzata a Livigno per il personale dei Vigili del Fuoco della Lombardia. L'attività si è concentrata sull'acquisizione delle tecniche di autosoccorso in caso di valanga e sull’utilizzo di strumenti avanzati per il localizzare i cellulari dei dispersi sotto la neve, una tecnologia fondamentale anche nelle ricerche legate alle tragedie recenti, come quelle di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, deceduti sulla Grignetta.

Vigili del Fuoco di Lecco al Corso Specialistico IMSI CATCHER

Durante la formazione, 47 operatori altamente qualificati, tra cui membri della squadra “ground” e piloti di S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), hanno affinato l'uso delle apparecchiature IMSI CATCHER, capaci di individuare cellulari anche in assenza di copertura telefonica. La tecnologia è ormai indispensabile nelle operazioni di ricerca e soccorso in situazioni di emergenza in montagna.

L’attività è stata organizzata dal nucleo “Neve e Ghiaccio” dei Vigili del Fuoco con il supporto dei formatori IMSI CATCHER e ha visto l’impiego degli aerosoccorritori del Reparto Volo Lombardia, che hanno messo in pratica le tecniche di localizzazione durante le esercitazioni a bordo dell’elicottero AW 139 "Drago 166", dotato della stessa tecnologia. Nel 2024, grazie a queste strumentazioni, sono stati individuati 56 dispersi in Lombardia.

Questa formazione rientra nel programma di preparazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nelle operazioni di soccorso anche in condizioni difficili come quelle causate dalle valanghe. La sinergia tra le diverse specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha garantito il successo dell’iniziativa, che ha ottenuto risultati eccellenti in termini di addestramento e competenza operativa.

Un sentito ringraziamento è andato al Comune di Livigno, la cui disponibilità logistica ha reso possibile la realizzazione di questa attività formativa.