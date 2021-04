Vaccinazioni: riaprono gli hub di Calolzio, Oggiono e Merate per i richiami

La campagna vaccinale procede in provincia di Lecco e ieri, lunedì 26 aprile 2021, in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale di massa della Valsassina, il direttore generale dell’Asst di Lecco Paolo Favini si è detto convinto che la sospensione di AstraZeneca per le prime dosi non rallenterà la macchina organizzativa. Intanto sul territorio sono pronti a riaprire i battenti gli hub di prossimità per i richiami. Stiamo parlando delle strutture di Calolzio, Oggiono e Merate.

Merate

Il primo ad essere riattivato, già a partire dalla giornata di domani , sarà il polo di Merate in piazza don Minzoni, che era stato attivato per le prime dosi lo scorso 7 aprile. Le vaccinazioni poi proseguiranno anche giovedì 29.

Calolzio

Il centro di prossimità di Calolzio, allestito all’interno del Palazzetto del Lavello, riaprirà i battenti giovedì 29 aprile 2021. In quella giornata riceveranno la seconda dose i circa 150 over 80 di Calolziocorte, Vercurago, Monte Marenzo, Carenno, Erve, Olginate, Garlate e Valgreghentino che erano stati vaccinati lo scorso primo aprile.

Oggiono

Giovedì 29 ma anche venerdì 30: queste le date di riapertura del polo oggionese realizzato al Palabachelet.