I dati di arrivi e permanenze hanno fatto registrare un vero boom in questo 2023 con 939.474 visitatori in provincia di Lecco (è stato registrato un +35, 58% rispetto al 2019, anno di riferimento pre pandemia), ma la buona notizia è che aumentano anche le strutture ricettive sul territorio. Segno che si può vivere di turismo a Lecco, segno che è un settore su cui investire, che va valorizzato.

Turismo a Lecco: raggiunta la quota di 2.600 strutture ricettive

A fornire il dato è Villa Locatelli. "Le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere in provincia di Lecco hanno raggiunto in questi giorni quota 2.600 unità, confermando la tendenza a un progressivo ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva"

Da inizio anno si contano oltre 600 strutture in più sul territorio lecchese: una crescita che vede variare i numeri della ricettività pressoché giornalmente per effetto di nuove aperture, variazioni o cessazioni, in particolare di case e appartamenti per vacanze e di locazioni turistiche.

Ogni Provincia implementa per la propria area di riferimento, attraverso il portale regionale Ross 1000, l’elenco anagrafico delle strutture ricettive: tali dati “alimentano” il portale Open Data Lombardia, che risulta così costantemente aggiornato.

