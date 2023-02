Era la mattina del 26 febbraio del 2020 quando Lecco si risvegliava con la consapevolezza che il virus era arrivato a "colpire" anche nella nostra provincia. Si perchè esattamente tre anni fa venne ufficializzato il primo caso di Covid nel Lecchese. A risultare positivo un 30enne residente a Cassago Brianza che si trovava ricoverato dal giorno precedente nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Lecco, la stessa struttura che dalla domenica precedente domenica ospitava un 17enne valtellinese che era stato contagiato da Coronavirus.

Tre anni fa il primo caso di Covid in provincia di Lecco

Il 30enne lecchese lavorava per una società con sede nel Milanese. Nei giorni precedenti entrato in contatto con alcuni colleghi che provenivano da quella che allora era considerata la cosiddetta zona rossa (Codogno, Castiglione d’Adda, Casale, San Fiorano, Bertonico, Fombio, Terranova dei Passerini, Somaglia, Maleo e Castelgerundo), anche se nessuno di loro era attualmente risultato positivo al test. Sì perchè in quel momento la convinzione era che il virus fosse "circoscritto" a quella zona.

Il cassaghese aveva cominciato ad accusare alcuni sintomi. Quindi si era in ospedale in stato febbrile e nella prima mattinata di mercoledì 26 febbraio 2020 era arrivata l'ufficialità dell'esito del test.

Il caso alle Poste di Lecco

Pochi giorni dopo l'illusione che il legame tra il virus e la "zona rossa" fosse indissolubile venne a cadere. La sera del primo marzo infatti si scoprì che ad essere positivo al Covid era anche un 47enne di Calolzio, dipendente delle Poste centrali di Lecco. L'uomo si era sentito male nella sede di via Dante ed era stato trasportato al Manzoni dove, a seguito degli accertamenti, gli venne diagnosticata la positività al virus.

Oltre 126 mila casi di Covid e quasi 1300 vittime in tre anni

Da allora, secondo messi a disposizione da Regione Lombardia e aggiornati a venerdì sono sati ben 126.314, ovvero quasi il 38% della popolazione residente nella nostra provincia, i lecchesi colpiti dal virus.

Esattamente un anno fa, ovvero nel febbraio del 2022 i contagiati erano 65.005 mentre nel febbraio del 2021 erano 16.585, la crescita è impressionante. Sul fronte delle vittime Lecco piange 1282 decessi in tre anni ( a febbraio dello scorso anno erano 1075).