Torna il Festival della Cazoeula, la tradizionale gara suon di verze, salsicce e costine, che vede sfidarsi i ristoranti delle province delle province di Como, Lecco, Monza e Milano che partecipano a questa competizione gastronomica, proponendo le loro migliori interpretazioni della cazoeula/cassoeula.

Il festival, nato nel Canturino, si svolge in due gironi il primo, quello dall'dal 1 al 17 novembre 2024 è orami imminente, mentre il secondo si svolgerà dal 17 gennaio al 28 febbraio 2025.

Torna il Festival della Cazoeula: ecco i ristoranti lecchesi in gara

Ecco quindi i ristoranti lecchesi in gara:

GranoZero Corso Promessi Sposi 14, Lecco Il Camino via Provinciale 33, Ballabio

La Costa – Galbusera Nera Via Galbusera Nera 2, Rovagnate, La Valletta Brianza Trattoria Maurizi Via Volta, 23 Nibionno Lecco (già vincitore del titolo) Brau Via Nazionale 95 Calco Ristorante Roma Via Roma, 17, Casatenovo Lecco CLICCA QUI PER I RISTORANTI DI COMO, MONZA, MILANO

Come funziona la gara

La cazoeula o cazzoeula (com’è d’uso chiamarla in buona parte della Brianza) o casoeula o cassoeula (com’è invece d’uso nel milanese) è il più tipico dei piatti brianzoli, oggi diffuso, in diverse varianti, in buona parte della Lombardia. Le sue origini, risalenti nel tempo, affondano le proprie radici nelle arcaiche tradizioni culinarie invernali delle famiglie contadine brianzole.

"Per celebrare questa nostra fantastica pietanza (che è la vera ed incontrastata regina della cucina brianzola) abbiamo creato nel 2013 il FESTIVAL DE LA CAZOEULA, nato a Cantù e successivamente esteso a comprendere l’intera Brianza comasca e parte della Brianza lecchese e monzese - spiegano gli organizzatori Il festival si propone di preservare e valorizzare la tradizione di questo nostro succulento e gustosissimo piatto a base di verze, costine e cotenne, un piatto che per noi brianzoli è qualcosa di più di una semplice pietanza, rappresentando un vero e proprio fondamento di riconoscimento identitario locale (non a caso, la cazoeula non si mangia da soli ma in compagnia, innaffiata da una buona barbera o una buona bonarda, entrambe rigorosamente dell’Oltrepo Pavese).

Ogni anno dal 2013, gli chef brianzoli si sfidano per aggiudicarsi l’ambito trofeo CAZOEULA D’ORO attribuito alla miglior cazoeula dell’anno, valutata sulla base dell’insindacabile giudizio della giuria popolare e di quella tecnica, composta da chef dell’Associazione Cuochi della Provincia di Como, Lecco e Monza Brianza e da giornalisti di settore.

La valutazione dei piatti avviene attraverso 4 successivi passaggi, utili a garantire imparzialità, accuratezza e serietà del giudizio finale: