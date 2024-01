E' tutto pronto per la dodicesima edizione del Festival de la Cazoeula e il vincitore da battere è lecchese.

Festival della cazoeula: il vincitore da battere è lecchese

Sì perchè ad aggiudicarsi la competizone, nata nel Canturino, ma poi estesa anche a Lecco e Monza , lo scorso anno era stata la Trattoria Maurizi di Nibionno.

Tante le novità di questa edizione a partire dalla durata: alle tradizionali 6 settimane (dal 17 gennaio prossimo fino al 29 febbraio 2024), quest’anno si sono aggiunti 15 giorni precedenti alle festività natalizie (dall’1 al 15 novembre). Altra novità sta nel numero dei partecipanti, il più alto nella storia della competizione: 50 ristoranti cinque dei quali della provincia di Lecco.

Festival della cazoeula: i ristoranti lecchesi in gara

Trattoria Terzo Tempo Molteno

Trattoria Maurizi Nibionno

Albergo Ristor Roma Casatenovo

Osteria del brau Calco

Osteria il Camino Ballabio

Come funziona la gara

La cazoeula o cazzoeula (com’è d’uso chiamarla in buona parte della Brianza) o casoeula o cassoeula (com’è invece d’uso nel milanese) è il più tipico dei piatti brianzoli, oggi diffuso, in diverse varianti, in buona parte della Lombardia. Le sue origini, risalenti nel tempo, affondano le proprie radici nelle arcaiche tradizioni culinarie invernali delle famiglie contadine brianzole.

"Per celebrare questa nostra fantastica pietanza (che è la vera ed incontrastata regina della cucina brianzola) abbiamo creato nel 2013 il FESTIVAL DE LA CAZOEULA, nato a Cantù e successivamente esteso a comprendere l’intera Brianza comasca e parte della Brianza lecchese e monzese - spiegano gli organizzatori

Il festival si propone di preservare e valorizzare la tradizione di questo nostro succulento e gustosissimo piatto a base di verze, costine e cotenne, un piatto che per noi brianzoli è qualcosa di più di una semplice pietanza, rappresentando un vero e proprio fondamento di riconoscimento identitario locale (non a caso, la cazoeula non si mangia da soli ma in compagnia, innaffiata da una buona barbera o una buona bonarda, entrambe rigorosamente dell’Oltrepo Pavese).

Ogni anno dal 2013, a partire dal giorno di Sant’Antonio (17 gennaio) e per due interi mesi, gli chef brianzoli si sfidano per aggiudicarsi l’ambito trofeo CAZOEULA D’ORO attribuito alla miglior cazoeula dell’anno, valutata sulla base dell’insindacabile giudizio della giuria popolare e di quella tecnica, composta da chef dell’Associazione Cuochi della Provincia di Como, Lecco e Monza Brianza e da giornalisti di settore.

Tutti i partecipanti

CANTÙ 8

La Cascina di Mattia

La Scaletta

Trattoria Riposo

Le Querce

Il Garibaldi

Usteria Pianela

La Nuova Rustica

Tel chì

COMO 4

Crotto del sergente

Trattoria Bassone

Gesumin

Osteria del buonumore

PROVINCIA DI COMO 27

Albergo Sole Mariano Comense

Agriturismo la Fattoria Mariano Comense

La Vecchia Fornace Mariano Comense

Da Luigino Montano Lucino

La locanda degli artisti Montano Lucino

Osteria Acqua Ciara Brunate

Capolinea Bistrot Brunate

La Polenteria Brunate

Crot dal Murnè Albavilla

Albergo Ristorante Arcade Grandate

Da Carlito’s Cucciago

Plus Cucciago

Da Edda Inverigo

Agriturismo Cassinazza Orsenigo

Mercato 38 Erba

Corner 23 Bistrot Novedrate

Da Guido Alzate Brianza

Agriturismo Il Nespolo del nonno Fino Mornasco

Agriturismo Mirandola Albese con Cassano

Bistrot at home Binago

Gnocchetto Tavernerio

La Capanna Lurago d’Erba

Casa del combattente Palanzo di Faggeto Lario

Crotto Civiglio

Mama Gina Cermenate

Tre pievi Dongo

Crot del Giuanin Tavernerio

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 5

Trattoria da Fabio Verano Brianza

Ristorante La Piana Carate Brianza

Osteria Social Food Mezzago

Il dollaro Briosco

Ristorante il fienile Briosco

PROVINCIA DI MILANO 1

La cassoeula del Togn Milano

Il conclave

Ma la vera grande novità di questanno è il “CONCLAVE DE LA CAZOEULA” a cui spetterà l’ultima parola per stabilire chi sarà il vincitore del festival. Nel Conclave entreranno tutti i Cardinali della Cazoeula, ossia tutti i ristoratori partecipanti al festival, ma uno solo uscirà “Papa” e a deciderlo saranno gli stessi Cardinali che valuteranno alla cieca i piatti di tutti i partecipanti, unendo il loro voto a quello già espresso dalle giurie popolare e tecnica. Il Conclave si riunirà invece il 28 febbraio ALLENAIP Como, mentre la serata di gala, nel corso della quale verrà annunciato il vincitore del festival, sarà lunedì 4 marzo, al ristorante la Capanna di Lurago d’Erba.

Le serate di valutazione tecnica e popolare saranno 3:

– 7 febbraio presso Crotto del Sergente;

– 12 febbraio presso Carlito’s;

– 21 febbraio presso Cascina di Mattia.

I partecipanti alle 3 serate

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

A CROTTO DEL SERGENTE

Trattoria da Fabio

Crot dal murnè

Il camino

La piana

Carlito’s

Osteria del brau

Gnocchetto

La polenteria

Da Luigino

La cascina di Mattia

Trattoria Maurizi

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO

PRESSO CARLITO’S

La cassoeula del Togn

Usteria Pianela

Osteria Acqua Ciara

Tel chì

Mama Gina

La locanda degli artisti

Crotto del sergente

Arcade

Riposo

Tre pievi

La scaletta

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO

A CASCINA DI MATTIA

Le querce

La capanna

Osteria social food

Casa del combattente

Corner 23

Agriturismo la cassinazza

Il fienile

Da Edda

Trattoria Bassone

Mercato 38

Bistrot at home

Il dollaro