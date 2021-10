Terza dose: da oggi prenotazioni aperte anche per i sanitari

Sono state aperte alle 14 di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, le prenotazioni per la terza dose ‘booster’ di vaccino anti Covid-19 dedicate agli operatori sanitari e socio sanitari. Come di consueto le adesioni vengono raccolte sul portale dedicato (https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/) e tramite call center 800 894 545.

“Regione Lombardia – spiega la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia. – vista la priorità nella salvaguardia dei pazienti in Ospedale e nelle Strutture sanitarie, in analogia alle Rsa, consente la vaccinazione della terza dose a tutti gli operatori sanitari senza differenziazione di età. L’indicazione riguarda tutti i cittadini che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private. Come pure nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.