Tamponi antigenici rapidi: da oggi solo in alcune farmacie. Ecco quanto costano

30 settembre

Il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di un prezzo ridotto per i tamponi in farmacia per una specifica platea di persone

"Da oggi i tamponi antigenici rapidi vengono eseguiti solo dalle farmacie aderenti al Protocollo predisposto dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 d'intesa col ministero della Salute e i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite". Lo comunica in una Nota l'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, a seguito al d.l. 127 del 21 settembre 2021 (ovvero il cosiddetto “Decreto Green Pass” che rende obbligatorio, dal prossimo 15 ottobre 2021 il Green pass per i lavoratori) sulle novità relative alla gestione dei tamponi antigenici rapidi da parte delle farmacie in base al 'Protocollo Figliuolo'.

"In Lombardia - prosegue la Nota - a ieri le farmacie che hanno aderito sono 1.320 sulle 2.003 totali".

Il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di un prezzo ridotto per i tamponi in farmacia per una specifica platea di persone. Il termine della misura era originariamente previsto per il 30 settembre, ed è stato prolungato dapprima fino al 30 novembre dalla legge di conversione del Dl 105/2021, e poi fino al 31 dicembre 2021 dal nuovo Decreto-legge.

.Le nuove disposizioni che derivano da quelle nazionali sono le seguenti:

- per i cittadini tra i 12 e i 18 anni il costo è di 8 euro, i restanti 7 euro sono a carico del Sistema sanitario regionale;

- per le restanti fasce d'età il prezzo 'calmierato' del tampone resta fissato a 15 euro;

- per la fascia 6-11 anni, la legge 126/2021 non prevede il green pass per l'accesso alle diverse attività, pertanto anche per loro il costo del tampone è fissato a 15 euro.

Il nuovo Decreto prevede inoltre che il tampone sia gratuito per chi non può essere vaccinato.

Ovviamente qualora i soggetti di questa fascia di età (6-11 anni), fossero 'contatti stretti' di un caso positivo, è previsto che il tampone possa essere effettuato gratuitamente presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale.