La raccolta firme online ha raggiunto rapidamente quota 2.000, con adesioni da tutta la Lombardia e non solo.

La petizione promossa dalla sezione meratese dell’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali) per salvare il toro in fuga nel Casatese ha già superato le 2.000 firme. L’iniziativa chiede che l’animale venga tutelato e non abbattuto.

Salviamo il toro in fuga: la petizione raccoglie migliaia di firme

Da oltre 24 ore le autorità sono impegnate nelle ricerche del toro, avvistato inizialmente tra Casatenovo e Missaglia, e che potrebbe trovarsi ancora nei boschi della zona.

Nella mattinata di mercoledì 22 ottobre 2025, Enpa Merate ha lanciato un appello ufficiale ai sindaci locali, al prefetto e all’Ats, chiedendo la sospensione immediata di qualsiasi provvedimento volto all’abbattimento dell’animale.

I volontari dell’associazione hanno dichiarato la loro disponibilità a organizzare e finanziare il trasferimento del toro in un luogo sicuro, come un rifugio o una fattoria didattica accreditata, assumendosi anche i costi della sua cura e mantenimento.

L’Enpa invita le autorità a gestire l’emergenza con umanità, senza trascurare la sicurezza pubblica.

La raccolta firme online ha raggiunto rapidamente quota 2.000, con adesioni da tutta la Lombardia e non solo. Lo scopo è evitare l’abbattimento dell’animale e trovare una soluzione che rispetti il suo benessere. La petizione è disponibile e può essere firmata cliccando qui.