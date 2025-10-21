Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre 2025, le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la presenza di un giovane toro nella zona della Valle Nava, nell’estremità settentrionale del territorio di Casatenovo.

Toro in fuga nel Casatese, ricerche in corso da parte delle forze dell’ordine

Ats Brianza ha poi informato tutti i Comuni limitrofi che il toro è scappato da un impianto di macellazione situato nel territorio del Monzese e attualmente si trova libero nel Casatese. Le verifiche effettuate fino a questo momento dalle autorità non hanno ancora permesso di localizzarlo.

Il Dipartimento veterinario di Ats Brianza invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali avvistamenti dell’animale al numero unico di emergenza 112, così da supportare le operazioni coordinate tra le forze dell’ordine locali e provinciali e il Dipartimento veterinario nella ricerca del toro.

Il precedente

A marzo di quest’anno due agenti della Polizia provinciale di Lecco, insieme al Comandante, erano intervenuti per l’abbattimento di un toro di circa 4 quintali (nella foto di copertina) che era scappato da un macello di Oggiono. L’animale aveva anche ferito una donna di 43 anni che era finita in ospedale in condizioni serie ma fortunatamente non critiche.