Come ogni anno, l’ufficio Pianificazione territoriale della Provincia di Lecco ha provveduto alla raccolta dei dati demografici per l’aggiornamento della banca dati relativa alla popolazione residente in provincia (abitanti residenti al 31.12.2023, comunicati dagli uffici anagrafe comunali).

Provincia di Lecco: come è cambiata la popolazione dopo la pandemia

I dati dell’andamento della popolazione sono fondamentali per la verifica del fabbisogno residenziale e per le altre funzioni urbane, per tutti i Comuni della Provincia impegnati nella revisione e adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla legge regionale 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.

"A fronte di un dato provinciale che evidenzia, dopo la pandemia, una popolazione totale pressoché costante, spetterà a ogni Comune analizzare e valutare i propri dati e relazionarli alla stima del fabbisogno comunale per l’adeguamento del proprio strumento di pianificazione urbanistica" spiegano da Villa Locatelli.

I dati Comune per Comune