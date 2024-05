Premio Rosa Camuna a Marco Galbiati. "Il grazie più importante va a mio figlio Riccardo"

"Il ringraziamento più importante lo faccio a mio figlio Riccardo che ogni giorno mi ha aiutato a trasformare questo grande dolore in solidarietà". Lo ha detto ieri, mercoledì 29 maggio 2024, l'imprenditore lecchese Marco Galbiati, a Palazzo Lombardia durante la cerimonia di consegna del premio Rosa Camuna. Si tratta della più alta onorificenza istituita dalla Regione attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Destinatari dei premi: persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

La cerimonia si è aperta con un momento di commemorazione dei tre giovani militari della Guardia di Finanza scomparsi nel pomeriggio di ieri durante un'esercitazione in Val Masino. "La Rosa Camuna - ha commentato il presidente del Consiglio regionale - è un premio alla comunità lombarda. In questo riconoscimento ritroviamo l'identità dei nostri territori e della nostra gente: il saper fare, l'agire concreto e la solidarietà. Sono questi, da sempre, i caratteri distintivi dei lombardi. Non possiamo che essere ottimisti per il futuro della Lombardia perché il tessuto sociale ed economico della nostra regione è sano, vitale e dinamico come testimoniano anche i premiati di quest'anno".

Il 'Premio Rosa Camuna' prevede l'assegnazione di 5 riconoscimenti indicati dal Consiglio regionale e 2 decisi dal presidente della Giunta regionale, che sono stati attribuiti quest'anno a Fedele Confalonieri ("milanese doc, manager di successo, cui la città ha affidato la Presidenza della Veneranda Fabbrica del Duomo") e Dolce&Gabbana (ha ritirato il riconoscimento l'a.d. Alfonso Dolce - "impresa di eccellenza che celebra i suoi 40 anni ed è motivo di grandissimo orgoglio della nostra regione nel mondo"). Tra i 5 premiati dal Consiglio, l'amministratore delegato dell'Inter Campione d'Italia, Giuseppe Marotta ("dirigente con un curriculum costellato di risultati eccellenti nelle squadre italiane, tra le quali le lombarde Inter, Atalanta, Monza, Como e Varese").

Inoltre si è svolto il conferimento di menzioni individuate dal Consiglio regionale e di una serie di 'Premi tematici Rosa Camuna del Presidente'. Tra questi quello al lecchese Marco Galbiati che, con l'associazione 'Il tuo cuore, la mia stella', promuove iniziative nel campo dello sport e dell'alta cucina, le due passioni del figlio Riccardo scomparso tragicamente a quindici anni per un arresto cardiaco mentre sciava con lui ad Aprica . Tra le realtà supportate dall'associazione anche la Fondazione 'Mission Bambini Ets' che, con il programma 'Cuore di Bimbi', ha aiutato diversi bambini che avevano bisogno di un trapianto.