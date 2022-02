Merate

Un progetto ambizioso, 900mila euro la cifra stimata per l’intervento da realizzarsi nell’arco di cinque anni

Dopo la presentazione pubblica avvenuta a dicembre al Teatro Manzoni, l'ambizioso e inclusivo progetto "Qui giochiamo tutti" sta raccogliendo le prime importanti adesioni di imprese e cittadini. "Sul tavolo abbiamo due preventivi da esaminare per la realizzazione del campo sintetico al posto del campo in erba a 11 - ha anticipato il presidente dell'Osgb, Emilio Colombo - Il nostro obiettivo è di poterlo realizzare tra luglio e agosto di quest’anno. Il resto, le tribune, gli spogliatoi ecc., li faremo un po’ alla volta"

Osgb: prime importanti adesioni per "Qui giochiamo tutti"

Un progetto ambizioso (900mila euro la cifra stimata per l’intervento da realizzarsi nell’arco di cinque anni) quello nel quale la polisportiva si è tuffata con il benestare della Parrocchia. Ben 32 commercianti dell’associazione "La Nostra Mela" con grande generosità e disponibilità hanno deciso di ospitare nei propri negozi i salvadanai del progetto. La partecipazioni di negozianti e cittadini è davvero ammirevole ed entusiasta, ma ovviamente servirà il contributo di tutti per realizzare il sogno di offrire a centinaia di giovani atleti strutture efficienti e moderne. "Tra calcio e pallavolo abbiamo 310 iscritti ma stiamo puntando a sviluppare ulteriormente i due settori, soprattutto la pallavolo che è quella che ha sofferto di più durante la pandemia" ha aggiunto il presidente dell’Osgb.

Il 27 febbraio si terrà l’assemblea dei soci, al termine si procederà con le operazioni di voto. Lo spoglio delle schede sarà immediato e subito dopo si svolgerà la prima riunione del nuovo direttivo con l’elezione dei vertici. L’organismo così eletto entrerà immediatamente in carica così da non perdere neppure un giorno nella pianificazione di «Qui giochiamo tutti» e nell’organizzazione di tutti gli eventi, dall’Osgb Cup in poi, che erano stati sospesi a causa del Covid.