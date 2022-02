Consiglio direttivo Osgb: si fanno avanti 10 volontari

Merate

Il voto è in programma il 27 febbraio

Sono dieci i volontari che hanno chiesto di entrare a far parte del Consiglio direttivo dell’Osgb, la polisportiva dell'oratorio di Merate che conta su oltre 300 ragazzi e ragazze tra calcio e pallavolo, oltre a uno staff tecnico volontario che conta circa 40 addetti tra allenatori e accompagnatori.

Consiglio direttivo Osgb: si fanno avanti volontari

Grazie alla scossa inferta dal progetto «Qui giochiamo tutti» - la risposta del mondo oratoriano e della comunità meratese alla seconda chiamata non si è fatta attendere. A una settimana dalla chiusura del termine per la presentazione delle candidature, già dieci persone avevano risposto con slancio all’appello, più che sufficienti questa volta per rinnovare un Consiglio direttivo sfilacciato e provato dagli strascichi provocati dall’emergenza sanitaria.

Evidentemente il progetto lanciato a fine anno dal presidente Emilio Colombo, volto a riqualificare le strutture sportive (e i servizi) dell’oratorio e a implementare le discipline che vi si praticano, ha avuto come risvolto quello di generare un rinnovato entusiasmo e voglia di fare.

Il voto il 27 febbraio

«E’ tempo di un nuovo Consiglio direttivo dopo la fumata nera di qualche tempo fa per mancanza di candidature - è scritto nell’articolo che sul bollettino parrocchiale “All’Ombra della Terra” annuncia il voto per il prossimo 27 febbraio - questa dovrebbe essere la volta giusta per l’attesa fumata bianca. Un governo appare quanto mai necessario alla polisportiva impegnata nel progetto “Qui giochiamo tutti” che sta ricevendo attenzione non solo dalla cittadinanza meratese ma anche dagli imprenditori che hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa e la volontà di rendere sempre più inclusiva la proposta sportiva e formativa che coniuga coinvolgimento e professionalità».