zione prende posizione con nettezza contro il nuovo stop alle corse sulla tratta Lecco-Tirano. I lavori di potenziamento infrastrutturale, programmati dal 17 al 19 ottobre e dal 14 al 16 novembre 2025, interesseranno la linea Lecco-Colico, ma avranno effetti significativi anche sulla Valtellina.

Oltre a un treno, tutti i regionali della linea Sondrio-Tirano saranno soppressi, mentre i treni Regionali Veloci e quelli della tratta Colico-Sondrio subiranno variazioni di orario.

Nuovo stop dei treni sulla tratta Lecco-Tirano: “Inaccettabile per studenti e pendolari”

Per Carlo Bordoni, Responsabile Provinciale di Azione Sondrio e membro della Segreteria Regionale, questa gestione del cantiere dimostra scarsa attenzione verso un territorio già provato da mesi di disagi: “Non sono tollerabili questi ulteriori stop. Pretendiamo risposte: perché serve un nuovo blocco? Non si sarebbe potuto completare il lavoro durante l’estate? Serve trasparenza e rispetto verso cittadini e cittadine. Molti studenti, lavoratori e pendolari saranno costretti a utilizzare il servizio bus sostitutivo, con disagi prevedibili e ingiustificati”.

Bordoni sottolinea inoltre l’importanza della linea ferroviaria per il collegamento della Valtellina con il resto della regione e critica la soppressione dei treni Sondrio-Tirano: “È francamente inammissibile. Chiediamo a gran voce che il servizio sostitutivo sia efficiente: le persone hanno diritto a spostarsi per lavoro e scuola come in ogni altro territorio. Sulla scuola esprimo particolare preoccupazione: molti studenti dell’alto lago e della bassa Valtellina vanno a Lecco a studiare e meritano un trasporto di qualità”.

Anche Eleonora Lavelli, Segretaria Provinciale di Azione Lecco e Responsabile Trasporti di Azione Lombardia, sottolinea la necessità di chiarezza da parte delle autorità: “Come rappresentanti di Azione continueremo a chiedere al Ministero e agli enti competenti un quadro chiaro di quanto sta accadendo su questa linea ferroviaria”.

Azione conferma il suo impegno a garantire che la tratta Lecco-Tirano mantenga standard adeguati di servizio, nel rispetto dei cittadini e del territorio.