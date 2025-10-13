treni fermi 2 weekend

Linea Lecco-Sondrio-Tirano: stop ai treni tra Lecco e Colico nel weekend 17-19 ottobre. Fermi anche 14-16 novembre

Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte e il programma completo sarà disponibile su sito e sulla App nei prossimi giorni.