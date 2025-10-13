Linea Lecco-Sondrio-Tirano: stop ai treni tra Lecco e Colico nel weekend 17-19 ottobre. Fermi anche 14-16 novembre

I viaggiatori sulla linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano devono prepararsi a modifiche al servizio nel prossimo weekend. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025, la circolazione tra le stazioni di Lecco e Colico sarà sospesa dalle 00:01 alle 23:59 per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale.
Linea Lecco-Sondrio-Tirano: stop ai treni tra Lecco e Colico nel weekend 17-19 ottobre
Gli interventi, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), rientrano nel programma di adeguamento delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte e il programma completo sarà disponibile su sito e sulla App nei prossimi giorni.
Per i punti di fermata dei bus sostitutivi si invita a consultare l’indirizzo https://www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-sostitutivi/ sul sito internet trenord.it
I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti per pianificare al meglio i propri spostamenti durante il fine settimana.