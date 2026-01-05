Lotteria Italia 2025: venduti 9,6 milioni di biglietti. Anche a Lecco si spera

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la Lotteria Italia 2025, che si concluderà domani, martedì 6 gennaio 2026 con l’estrazione dei biglietti vincenti, trasmessa in diretta su RAI 1. Anche quest’anno, la lotteria è stata protagonista della popolarissima trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, un abbinamento che ha contribuito a un vero e proprio boom di vendite. E anche a Lecco si spera. Lo scorso anno la lotteria portò 100mila euro a Valmadrera e 50mila nel nostro capoluogo.

Lotteria Italia 2025: venduti 9,6 milioni di biglietti

Secondo i dati elaborati dall’Agenzia Agimeg, quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, un dato che non si registrava da 15 anni. L’aumento delle vendite porterà probabilmente a un incremento dei premi in palio: mentre nel 2024-2025 i premi erano stati 280, quest’anno si stima che possano superare i 300, con la possibilità di aumentare ulteriormente la consistenza dei premi.

Premi e novità

Una novità assoluta di quest’anno è il Premio Speciale da 300.000 euro, assegnato in anticipo rispetto all’estrazione finale secondo una procedura specifica prevista dal regolamento. Il primo premio della prima categoria resta di 5 milioni di euro, e i vincitori hanno 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per riscuotere la vincita. Le vincite della Lotteria Italia non sono soggette a tassazione.

Il biglietto vincente deve essere presentato integro e in originale, presso uno sportello Banca Intesa Sanpaolo o l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma. È possibile anche spedire il tagliando tramite raccomandata A/R, indicando le proprie generalità e la modalità di pagamento desiderata.

Premi dimenticati: 32 milioni lasciati allo Stato

Non tutti ricordano di riscuotere i premi: dal 2002 sono rimasti non riscossi circa 32 milioni di euro. Il caso più clamoroso risale al 2008, quando a Roma non venne ritirato il primo premio da 5 milioni. Altre edizioni hanno visto premi dimenticati per milioni di euro, tra cui quelli del 2015-2016, 2012, 2014 e le più recenti 2023-2024 e 2024-2025.

Le regioni più fortunate

Dal 2000, il Lazio è la regione più premiata, con 8 primi premi, seguito da Lombardia (5) e Campania (4). Cinque regioni – Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Molise, Basilicata e Sardegna – non hanno mai visto vincere premi di prima categoria. Roma domina inoltre la classifica delle città con più premi di prima categoria, con 26 vincite, seguita da Milano (10) e Napoli e Torino (7 ciascuna). In totale, dal 2000, sono stati assegnati 138 premi di prima categoria, per un valore complessivo di circa 265 milioni di euro.

Un po’ di storia

La prima Lotteria ufficiale italiana si svolse nel 1933 a Tripoli, in Libia, allora sotto il dominio italiano, in occasione del Gran Premio di Tripoli. Il vincitore della corsa automobilistica fu Achille Varzi, su Bugatti, davanti a Tazio Nuvolari su Alfa Romeo.

Con il record di vendite di quest’anno e l’introduzione di nuovi premi, la Lotteria Italia 2025 promette di entrare nella storia come una delle edizioni più fortunate e partecipate di sempre.