Dopo un anno a bocca asciutta la Lotteria Italia torna a "premiare" il nostro territorio con biglietti vincenti da 100mila euro a Valmadrera e 50mila a Lecco. Infatti tra oltre ai 5 tagliando milionari, tra premi di prima, seconda, terza e quarta categoria sono state distribuite ben 280 vincite. Vediamo l'elenco completo e dove sono stati acquistati i biglietti.

Lotteria Italia 2025: i biglietti vincenti

L'estrazione dei cinque vincitori milionari è avvenuta come di consueto durante la puntata dell'Epifania di Affari tuoi, in onda su Rai Uno. Attorno a mezzanotte Stefano De Martino e i suoi ospiti hanno svelato i numeri dei vincitori, che si sono aggiudicati i premi milionari. Il primo posto, da cinque milioni di euro, resta in Lombardia: dopo Milano (che si era aggiudicata l'edizione 2024), il tagliando fortunato è stato venduto a Somaglia, in provincia di Lodi.

I premi in totale sono 280, di più rispetto allo scorso anno perché sono stati venduti 8,6 milioni di biglietti (con un incremento del 29% rispetto all'edizione precedente).

Di seguito l'elenco, suddivisi per categoria e con l'indicazione del luogo d'acquisto.

Ecco i numeri dei premi estratti ieri sera ad Affari tuoi.

Primo premio (5 milioni): T173756 venduto a Somaglia (Lodi).

Secondo premio (2,5 milioni): T378442 venduto a Pesaro.

Terzo premio (2 milioni): G330068 venduto a Palermo.

Quarto premio (1,5 milioni): G173817 venduto a Torino.

Quinto premio (1 milione): S185025 venduto a Dolo (Venezia).

Lotteria Italia: 100mila euro a Valmadrera e 50mila a Lecco

Ci sono poi 25 premi di seconda categoria, del valore di centomila euro e uno vincente è di Valmadrera.

S 030585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB)

C 439458 AVELLINO (AV)

M 217442 MASSAFRA (TA)

D 138065 FOLIGNO (PG)

M 442388 BELLUNO (BL)

Q 330398 FOGGIA (FG)

L 320913 ISPICA (RG)

D 052288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI)

I 265285 ROMA (RM)

B 431066 SPINEA (VE)

B 475642 OMEGNA (VB)

I 479949 MONTEPULCIANO (SI)

I 336915 IVREA (TO)

E 322777 BORGOSESIA (VC)

I 336889 VALMADRERA (LC)

Q 311109 VIDIGULFO (PV)

O 115657 CERVIA (RA)

I 459455 SORRENTO (NA)

N 336716 RAPOLANO TERME (SI)

B 357353 MILANO (MI)

F 174624 SOLAROLO (BO)

M 051648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT)

I 319235 ROMA (RM)

D 381854 LASTRA A SIGNA (FI)

I 050919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM).

Cinquantamila euro a testa per i cinquanta premi da 50.000 euro e uno di questi a Lecco

A 151684 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)

C 044674 DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR)

T 196683 MILANO (MI)

D 474835 CATANIA (CT)

AA 244340 RIVENDITORE ONLINE

P 166756 CIGOGNOLA (PV)

S 224728 MILANO (MI)

R 480926 MONTERONI D ARBIA (SI)

S 182139 MONFALCONE (GO)

T 150085 ORTA DI ATELLA (CE)

D 119183 BOLOGNA (BO)

A 467555 MODENA (MO)

L 086138 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)

R 225972 AREZZO (AR)

M 114512 SETTIMO TORINESE (TO)

E 416029 MILANO (MI)

A 130487 DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR)

L 012086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI)

M 325035 TERLIZZI (BA)

G 115853 ROMA (RM)

B 044418 DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR)

D 400957 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

L 317618 RIMINI (RN)

S 168154 NAPOLI (NA)

N 107783 BENTIVOGLIO (BO)

T 111407 GIUSSANO (MB)

M 331007 PALERMO (PA)

O 204982 MANTOVA (MN)

M 334431 CASALECCHIO DI RENO (BO)

AA 332493 RIVENDITORE ONLINE

R 396533 LONATO DEL GARDA (BS)

I 309460 MILANO (MI)

B 489578 LECCO (LC)

Q 144614 OSIO SOPRA (BG)

C 429417 QUARTO (NA)

I 045735 ODERZO (TV)

F 422767 FIRENZE (FI)

A 153253 DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

E 032176 DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT)

M 325384 SCAFATI (SA)

E 290218 IMOLA (BO)

M 308922 PERUGIA (PG)

S 216034 ANAGNI (FR)

N 221932 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

D 192247 BARILE (PZ)

T 151126 MILLESIMO (SV)

C 375767 POMPEI (NA)

P 319570 MORI (TN)

A 472983 FUCECCHIO (FI).

Infine ci sono i premi di quarta categoria, duecento in totale, da 20.000 euro ciascuno.