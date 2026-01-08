Sostenitori e amici raccolgono 2.690 euro in memoria dell’attivista e sindacalista lecchese per migliorare il comfort della struttura di Airuno

Si è conclusa con un risultato significativo la mobilitazione solidale promossa dall’UDI – Unione Donne in Italia – sezione di Lecco, in memoria di Dina Vergottini, scomparsa a giugno 2025. Figura conosciuta e stimata nel territorio lecchese, Dina si è distinta per il suo instancabile impegno nella formazione, nel femminismo, nell’arte e nella politica.

Lecco ricorda Dina Vergottini: raccolti fondi per l’Hospice Il Nespolo

Sindacalista attiva, ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno dello SPI CGIL Lecco, dedicandosi con passione alla tutela dei diritti dei pensionati. In passato, ha fatto parte del direttivo provinciale del Partito Democratico di Lecco, portando la propria esperienza e la passione civile nel dibattito politico locale.

Grazie alla generosità di amici, sostenitori e compagne, sono stati raccolti 2.690 euro, una cifra che testimonia l’impatto profondo lasciato da Dina nella comunità. La somma è stata destinata al progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, volto al rinnovo degli infissi dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, migliorando così il comfort di una struttura che ha accompagnato Dina nel suo ultimo percorso.

Le rappresentanti dell’UDI di Lecco hanno espresso sincera gratitudine a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e all’Associazione Fabio Sassi ODV per la collaborazione nella gestione della raccolta fondi. “Vogliamo ringraziare di cuore tutto il personale e i volontari del Nespolo,” hanno dichiarato. “Il loro lavoro nelle cure palliative non è solo assistenza medica, ma una missione di umanità e dignità. Grazie a loro, i pazienti e le famiglie trovano supporto in momenti di estrema fragilità. La raccolta fondi in memoria di Dina Vergottini ci ha permesso di contribuire al miglioramento di una struttura che rappresenta un fiore all’occhiello del nostro territorio, trasformando la memoria individuale in un beneficio collettivo.”

In un anno fondamentale come quello dell’80° anniversario dell’UDI, questo gesto riafferma i valori di cura, giustizia sociale e vicinanza che hanno guidato l’intera vita della cara Dina Vergottini.